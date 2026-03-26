Anaconda, pitoni, boa e un caimano nel seminterrato di un condominio

Roma, 26 mar. (askanews) - Un locale seminterrato trasformato in un rettilario clandestino di animali esotici e pericolosi, nascosto dietro una parete fittizia in una palazzina di condominio nel Barese.

I carabinieri del Nucleo Cites, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, hanno trovato anaconde lunghe anche cinque metri, pitoni, boa, un varano e perfino un caimano dagli occhiali, predatore di oltre 1,5 metri, all'interno di un congelatore a pozzetto; specie considerate potenzialmente pericolose e protette (dalla Convenzione di Washington che tutela quelle in pericolo di estinzione), detenute illegalmente e in condizioni igienico-sanitarie e ambientali incompatibili con le loro esigenze e e la loro natura.

Tutti gli esemplari sono stati sequestrati e affidati a strutture autorizzate. Secondo i carabinieri forestali la loro detenzione è riconducibile a un soggetto pluripregiudicato, al momento irreperibile.