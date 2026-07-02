Amplifon taglia il traguardo dei 25 anni in borsa

Milano, 2 lug. (askanews) - Amplifon ha tagliato il traguardo dei 25 anni dalla quotazione in Borsa, avvenuta il 27 giugno del 2001. Per l'occasione, la società leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito ha organizzato insieme a Borsa Italiana un evento per gli organi sociali e i dipendenti a Palazzo Mezzanotte a Milano, alla presenza della presidente Susan Holland, del CEO Enrico Vita e del CEO di Borsa Italiana Fabrizio Testa.

Amplifon, fondata a Milano nel 1950, è presente oggi in 25 paesi di cinque continenti del mondo con circa 20.000 dipendenti e 10.000 centri specializzati. I ricavi annui ammontano a 2,4 miliardi di euro.

Come è stato ricordato durante l'evento, nel corso degli ultimi venticinque anni Amplifon ha aumentato di oltre sette volte la capitalizzazione di mercato, di oltre sei volte i ricavi, di oltre 13 volte l'EBITDA e di oltre otto volte il numero dei dipendenti.

Nel mese di marzo di quest'anno, Amplifon ha annunciato l'acquisizione della società danese GN Hearing, il cui completamento è previsto entro la fine del 2026, che la porterà a diventare produttore di dispositivi acustici con una presenza in oltre 100 paesi del mondo.