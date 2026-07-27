Amnesty denuncia aumento repressione in Iran: "Arresti ed esecuzioni"

Milano, 27 lug. (askanews) - Amnesty International denuncia l'aumento della repressione in Iran e lancia un appello alla comunità internazionale per una azione diplomatica: le autorità iraniane stanno usando il pretesto di quelle che chiamano 'condizioni del tempo di guerra' per intensificare la repressione del dissenso con arresti arbitrari di massa, procedimenti giudiziari velocizzati e iniqui, esecuzioni politiche.

"In Iran nel gennaio del 2026 c'è stata una repressione senza precedenti, molte delle persone uccise erano adulte, lottavano per il futuro dei loro figli e delle loro figlie, così come loro padri e la loro madre avevano lottato perché potessero vivere un tempo di diritti - spiega il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury - prima o poi una generazione in Iran i diritti li otterrà, ma ci vorrà una lotta molto lunga e forse anche generazioni successive che si impegneranno, generazioni che scenderanno in piazza, ma anche generazioni di persone che accompagneranno quegli sforzi, quelle campagne e quella lotta".

Secondo Amnesty a partire dall'attacco di Usa e e Israele di febbraio le autorità iraniane hanno arrestato arbitrariamente oltre 6.000 persone fra manifestanti, giornalisti, dissidenti. 39 i prigionieri condannati a morte per motivi politici. Informazioni che Amnesty ha raccolto parlando con decine di fonti, analizzando messaggi e video, fra le difficoltà causate dal blackout di internet che rende difficile reperire dettagli sulle violazioni dei diritti umani. Un lavoro di ricerca della verità che Amnesty porta avanti da oltre 60 anni l'aiuto di volontari e sostenitori, anche tramite modalità come il lascito testamentario, come spiega la campagna che vede protagonista Marisa Laurito, storica testimonial di Amnesty.

"Amnesty International è un'organizzazione fatta di persone per le persone con un obiettivo comune: difendere i diritti umani sempre e ovunque, lottare contro le ingiustizie, proteggere chi ne è vittima. Per continuare a fare questo - dice Marisa Laurito - abbiamo bisogno di l'aiuto di voi tutti. Fai un lascito testamentario ad Amnesty International. Grazie".