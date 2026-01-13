Amministrazione Trump pubblica parte dell'esplosivo dossier Epstein

Washington, 13 gen. (askanews) - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America ha pubblicato alcuni documenti, molti dei quali censurati, provenienti dall'indagine sul molestatore sessuale Jeffrey Epstein, noto per i suoi legami con personaggi influenti.

Intanto l'ex presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton si sarebbe rifiutato di comparire al Campidoglio di Washington per un'udienza del Congresso sui suoi passati legami con Epstein, esponendo se stesso e la moglie Hillary a un'azione penale per ostruzione al Congresso. In una lettera pubblicata martedì, la coppia ha annunciato il rifiuto di presentarsi alle udienze e ha affermato che le citazioni ricevute erano "legalmente invalide". In questa lettera pungente, Bill e Hillary Clinton criticano anche il fatto che James Comer abbia permesso alla commissione di annullare le citazioni in giudizio di altri sette ex funzionari, in cambio di deposizioni scritte, mentre il funzionario eletto repubblicano avrebbe rifiutato in diverse occasioni di fare lo stesso per la coppia.