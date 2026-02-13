"Amici comuni", Bova: salvifico capire cosa è cambiato in una coppia

Roma, 13 feb. (askanews) - E' su Paramount+ per il giorno di San Valentino ma non è la classica commedia sentimentale "Amici comuni", interpretata da Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi. Il film di Marco Castaldi racconta in maniera insolita e vivace un passaggio nella vita di due coppie. E per ognuno dei personaggi l'amore può sorprendere, evolvere, cambiare, o essere interpretato in maniera diversa.

"E' importante capire, soprattutto nel film, quanto uno sia disposto ad accettare il cambiamento della coppia. Nel nostro caso c'è stato un forte cambiamento e un po' tutti e due non volevano uscire fuori da quella confort zone perché comunque faceva comodo. - ha detto Bova - A volte è molto comodo non affrontare, però a volte è salvifico, perché ti libera veramente per quello che sei dentro".

In questo turbine emotivo in cui tutti e quattro vengono coinvolti ognuno scoprirà una parte di sé. "Dentro questo c'è sofferenza ma c'è anche risoluzione, c'è anche gioia, c'è soprattutto autenticità" ha detto Francesca Inaudi, mentre Beatrice Arnera ha spiegato: "E' bello anche che siano goffi, sono irrisolti, reali, sono degli antieroi non per forza cattivi ma con delle fragilità umane, che abbiamo tutti noi".

Nelle dinamiche di coppia di questa generazione tra i 30 e i 50 anche la fedeltà prende un'altra declinazione, ed emerge la necessità di capirsi ed essere fedeli a sé stessi. "Più che altro quel patto che uno fa con il proprio partner, nel momento in cui tu non confermi quel patto che hai fatto c'è l'idea di infedeltà. - ha spiegato Bova -

E' anche lì, in questo patto, la possibilità di dire: scelgo, questo patto non mi piace più, non è più quello che mi rappresenta, perché comunque ho capito che questo patto non mi porta bene, non mi porta serenità, non mi porta felicità, non mi porta gioia, non mi porta ad essere quello che realmente voglio essere".