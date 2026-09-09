ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2026

Amerigo Vespucci fa rotta verso l'Italia dopo il Nord America

Milano, 9 set. (askanews) - L'Amerigo Vespucci fa rotta verso l'Italia dopo la Campagna in Nord America 2026. Dopo la traversata atlantica e la sosta a Cadice, la nave scuola della Marina Militare si prepara ora a una serie di tappe lungo la penisola, prima della conclusione del viaggio a Trieste in occasione della Barcolana.

Primo approdo italiano a Cagliari, dal 13 al 15 settembre, con visite aperte al pubblico. Poi Castellammare di Stabia, dove il Vespucci fu varato nel 1931, e Napoli, dove resterà fino al 25 settembre e ospiterà anche i team dell'America's Cup.

A ottobre sarà la volta di Venezia, dal 2 al 7, prima dell'arrivo a Trieste, dove la Campagna 2026 si concluderà dall'8 al 12 ottobre durante la Barcolana. Dopo Trieste è prevista anche una sosta a Ravenna, Capitale Italiana del Mare 2026.

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