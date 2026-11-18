Roma, 18 nov. (askanews) - Napoli si prepara a ospitare la 38 America's Cup, l'evento sportivo più antico al mondo, che arriva in Italia per la prima volta in 175 anni di storia. Se n'è parlato oggi a Milano all'ottava edizione dello Sport Industry Talk e nel corso del panel "Grandi eventi internazionali, Marzio Perrelli, CEO di America's Cup Partnership, ha evidenziato come ormai "Siamo a sei mesi dall'inizio e più che una big thing sarà una huge thing", con team italiani che partecipano da più di quarant'anni, quindi finalmente un'edizione casalinga. E la città sta accogliendo in un modo incredibile: basti ricordare le 300mila persone avute a settembre in un skolo weekend. Secondo Perrelli "l'impatto stimato da Luiss e ministero del Turismo è di oltre un miliardo e mezzo di ricaduta, ma l'effetto più importante è che gli occhi del mondo sportivo saranno per più di due mesi sul Golfo di Napoli". L'audience "a Barcellona è stata di 985 milioni nel mondo: qui si punta ad andare sopra il miliardo". Presenti infatti per la prima volta, tutti e quattro i Defender che hanno vinto la Coppa in passato, Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Svizzera, tra sette team".

C'è poi una legacy materiale chiara per Napoli: c'è Bagnoli, un quartiere che viene restituito alla città oltre a una parte immateriale, con uno spot gigantesco che nessuna campagna pubblicitaria potrebbe comprare.