Amendolara, Piantedosi annuncia "controlli straordinari contro caporalato"

Roma, 10 giu. (askanews) - "É imminente l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro". Lo ha annunciato al Question Time alla Camera il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'omicidio di 4 braccianti ad Amendolara, in Calabria.

"Il gravissimo delitto di Amendolara dimostra anche una volta di più l'importanza di un saldo controllo dell'immigrazione quale condizione preliminare e indispensabile per garantire le esigenze del mercato del lavoro si realizzino nel rispetto e non a scapito della legalità, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei lavoratori".

"Su questo voglio annotare che i presunti autori sono entrati in Italia dal confine orientale nel 2018-2022 cioé prima che l'attuale governo sospendesse la libera circolazione di Schengen al confine orientale, con la Slovenia, in considerazione della situazione internazionale", ha puntualizzato il ministro.