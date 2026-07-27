AmCham Italy: Milano sia capitale mondiale per governance etica IA

Milano, 27 lug. (askanews) - Candidare Milano a ospitare il futuro hub Onu per la governance etica dell'intelligenza artificiale, posizionando l'Italia tra gli attori che parteciperanno alla definizione della futura architettura globale della quarta rivoluzione industriale. E' l'obiettivo della proposta lanciata dalla Camera di Commercio americana in Italia (AmCham Italy).

"Milano - ha spiegato Simone Crolla, Managing Director AmCham Italy - è la capitale economica, finanziaria e dell'innovazione in Italia. Poche settimane fa da Milano è partita una delle più grandi Ipo nella Borsa americana, che è quella di Bending Spoons, che è andata in Silicon Valley a comprare grandi società digitali e ha creato quello che è l'unicorno italiano nel settore. Milano ha un'infrastruttura accademica di primo ordine, è una città internazionale - ha proseguito -, è una città che determina la gran parte del Pil italiano, è una città che a livello di brevettualità è la prima in Italia e tra le prime in Europa, è la città prima in Europa per numero di HQ di multinazionali straniere. Ci sono le competenze, c'è il talento c'è anche la voglia di riscatto di un'Italia-Milano che posso concorrere nell'ottenere un'agenzia internazionale".

"E' un'opportunità - ha concluso - davvero secondo me per il mondo, perché l'agenzia deve nascere, perché va regolamentata, ma ovviamente anche per l'Italia e per Milano che diventerebbe la capitale mondiale della governance etica, e siamo vicini anche al Vaticano".