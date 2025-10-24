ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Ambiente, Ventura (Oice): cabina regia per svolta governance

Roma, 24 ott. (askanews) - "Una svolta radicale nella governance del territorio è stata al centro di questo convegno, con il lancio della proposta di istituire una cabina di regia nazionale con l'obiettivo di unificare entro il primo semestre 2026 gli interventi di ricostruzione post sisma, bonifiche ambientali e prevenzione del rischio. Interventi oggi spesso frammentati e disarticolati. Noi come OICE potremmo contribuire alla formazione di questo importante strumento di connessione".

Lo ha dichiarato Francesco Ventura, consigliere Oice con delega per l'ambiente e amministratore di VDP Srl, in occasione dell'evento "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

