Ambiente, Troncarelli: soluzioni criticità basate su scienza

Roma, 23 ott. (askanews) - "Emerge la necessità di far uscire dalle accademie, dagli enti di formazione e dalle università i risultati importanti che i nostri ragazzi acquisiscono. Per metterli poi a disposizione dei decisori politici che dovrebbero farne uso rispetto a proposte, idee, progetti, soluzioni alle criticità idrogeologiche di cui l'Italia è piena. Le soluzioni alle criticità non possono che essere individuate partendo da una base di conoscenza scientifica in generale e geologica nel dettaglio che rappresenta la base, il pilastro, su cui tutte le valutazioni progettuali devono necessariamente basarsi. Il Consiglio Nazionale si è posto subito a disposizione per un confronto costruttivo, avendo come base il rigore scientifico per decisioni che siano sostenibile e realmente efficaci".

Lo ha dichiarato Roberto Troncarelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione dell'evento "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

