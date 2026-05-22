ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Ambiente, Priante (Enit): Obiettivo Terra, la bellezza della natura

Roma, 22 mag. (askanews) - "Queste non sono delle fotografie, sono delle opere d'arte, ma le fotografie esattamente come tutti i prodotti creativi vengono dal cuore, vengono dall'anima. Ciò che è importante in questo premio è questo spazio incredibilmente emozionale che si dà al modo in cui i singoli artisti vogliono trasmettere un messaggio, il messaggio, ad esempio, di preservare una certa fauna piuttosto che riconoscere l'assoluta originalità e autenticità di un particolare luogo". Lo ha sottolineato Alessandra Priante, presidente di Enit Spa, a margine della cerimonia di premiazione della XVII edizione di Obiettivo Terra, a Roma, a Palazzo Valentini.

"Evidentemente - ha aggiunto - sono delle modalità che servono proprio in un momento in cui si parla tanto di Intelligenza artificiale e si parla di elaborazioni sintetiche, serve veramente la natura, serve mettere le mani su ciò che veramente ci dato la vita".

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