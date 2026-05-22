Ambiente, Pecoraro: Obiettivo Terra per valorizzare aree protette

Roma, 22 mag. (askanews) - "La giornata mondiale della biodiversità è un'occasione per rilanciare l'amore verso le aree protette italiane, i parchi nazionali, le aree marine protette, le tante altre aree che riguardano anche Rete Natura 2000 e le migliaia e migliaia di foto che sono pervenute e che pervengono in questi anni per valorizzare la bellezza naturale sono uno strumento per ricordarci l'impegno verso il 2030 del 30% di aree terrestre, di aree marine, che noi dobbiamo proteggere". Lo ha sottolineato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, a margine della cerimonia di premiazione della XVII edizione di Obiettivo Terra.

"Questo è un grande valore - ha sottolineato - l'Italia è il paese europeo che ha il record della biodiversità naturale, lo dobbiamo alla nostra geografia. L'Italia è un paese di montagne, di mari, di laghi, di fiumi, quindi molto ricco di biodiversità, in cui la tutela della natura significa anche uno stimolo al turismo naturalistico che fa tanto bene, soprattutto alle aree interne e alle piccole aree che rischiano lo spopolamento e l'estinzione. Questi nostri piccoli centri - ha ribadito Pecoraro Scanio - possono essere valorizzati grazie anche alla ricchezza di questa biodiversità. Ringrazio tutti coloro che sostengono questo concorso che è arrivato alla 17esima edizione e anche questo è importante perché la durata è merito in un paese come il nostro, dove spesso le cose vengono annunciate e poi si fanno una volta e scompaiono".