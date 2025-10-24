ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Ambiente, Paparella (Remtech): cabina regia basata su scienza

Roma, 24 ott. (askanews) - "Abbiamo messo in condivisione un insieme di esperienze, di tecniche, di tecnologie che riguardano temi ambientali, territoriali, infrastrutturali del paese e li abbiamo affrontati da un doppio punto di vista, quello della scienza e della tecnologia e quello della politica e delle amministrazioni. Abbiamo cercato dei punti di convergenza e dei fili conduttori su cui continuare a costruire nell'ambito possibilmente di una cabina di regia che possa indirizzare politiche nazionali e internazionali basando e poggiando sull'esperienza e sulle evidenze scientifiche".

Lo ha affermato Silvia Paparella, direttrice di RemTech, in occasione dell'evento "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

