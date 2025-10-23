Ambiente, Morelli: scienza e politica continuino a collaborare

Roma, 23 ott. (askanews) - "Scienza e politica devono continuare a collaborare come stanno facendo, non dimenticandosi di interessare l'opinione pubblica su argomenti così importanti come il dissesto idrogeologico o le bonifiche, argomenti sui quali ogni cittadino deve essere chiaramente interessato perchè lo riguarda personalmente".

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli è così intervenuto in occasione del convegno "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.