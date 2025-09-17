ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2025

Ambiente, Morelli: governo impegnato per questo settore primario

Ferrara, 17 set. (askanews) - "L'impegno del governo per sostenere questo importante settore italiano è massimo" e "l'auspicio è che finalmente si possa ragionare delle nuove tecnologie, in particolare il nucleare, per produrre energia". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, al RemTech Expo di Ferrara.

"L'impegno del governo per sostenere questo mercato, questo importante settore italiano è massimo - ha spiegato Morelli -. Da questo punto di vista l'auspicio è che non solo con un ragionamento di medio lungo termine finalmente si possa ragionare delle nuove tecnologie, in particolare il nucleare, per produrre energia, ma dall'altra parte l'impegno del governo è per sostenere questo settore che è primario per il paese".

