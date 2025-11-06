Ambiente, Italia-Spagna: missione OICE-Tecniberia

Roma, 6 nov. (askanews) - "VDP ha partecipato con grande interesse alla missione commerciale Spanish-Italian Engineering organizzata da OICE e dalla sua omologa spagnola Tecniberia, in collaborazione con la Banca Mondiale e la Banca Interamericana. La missione ha rappresentato un'importante occasione di dialogo e confronto con alcune tra le principali società di ingegneria spagnole, attive anche sui mercati internazionali. Dal confronto su temi condivisi come la cooperazione nel settore dell'energia, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la rigenerazione urbana, sono emerse prospettive concrete per lo sviluppo di nuove sinergie e opportunità di crescita reciproca. Come VDP siamo pronti a rafforzare le reti di collaborazione e a sviluppare partnership strategiche con i colleghi spagnoli, al fine di esplorare nuovi mercati e contribuire, insieme, alla transizione sostenibile e alla competitività del settore dell'ingegneria a livello nazionale e internazionale".

Lo ha dichiarato Tiziana Augusto, Proposal Manager di VDP srl.