ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Ambiente, Italia-Spagna: missione OICE-Tecniberia

Roma, 6 nov. (askanews) - "VDP ha partecipato con grande interesse alla missione commerciale Spanish-Italian Engineering organizzata da OICE e dalla sua omologa spagnola Tecniberia, in collaborazione con la Banca Mondiale e la Banca Interamericana. La missione ha rappresentato un'importante occasione di dialogo e confronto con alcune tra le principali società di ingegneria spagnole, attive anche sui mercati internazionali. Dal confronto su temi condivisi come la cooperazione nel settore dell'energia, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la rigenerazione urbana, sono emerse prospettive concrete per lo sviluppo di nuove sinergie e opportunità di crescita reciproca. Come VDP siamo pronti a rafforzare le reti di collaborazione e a sviluppare partnership strategiche con i colleghi spagnoli, al fine di esplorare nuovi mercati e contribuire, insieme, alla transizione sostenibile e alla competitività del settore dell'ingegneria a livello nazionale e internazionale".

Lo ha dichiarato Tiziana Augusto, Proposal Manager di VDP srl.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi