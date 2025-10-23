ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2025

Ambiente, Gava: per politica fondamentale supporto scienza

Roma, 23 ott. (askanews) - "E' assolutamente importante, anzi direi fondamentale, avere il supporto della scienza perchè se vogliamo risanare dei territori, metterli in sicurezza a salvaguardia dal dissesto idrogeologico dobbiamo affidarci all'innovazione, alla tecnologia, che solamente il mondo della scienza mette a disposizione. Noi possiamo accompagnare, fare tutta la parte legislativa necessaria ma a supporto del decisore politico deve esserci necessariamente quelle che sono le strategie che la scienza mette a disposizione".

Lo ha affermato il Viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava, intervenuta al convegno "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi