Ambiente, Custodi del Suolo 2025: un weekend dedicato alla terra

Napoli, 9 dic. (askanews) - La Fondazione MIdA e il Museo del Suolo hanno celebrato la Giornata Mondiale del Suolo con un weekend, dal 5 al 7 dicembre, dedicato alla conoscenza e alla scoperta della terra. L'evento ha incluso incontri con esperti, la premiazione dei Custodi del Suolo 2025, attività gratuite per le famiglie e un laboratorio creativo con Giovanni Muciaccia. Il momento clou è stato il convegno del 5 dicembre, "Il Suolo vivo e i suoi custodi", accompagnato dalla consegna dei riconoscimenti simbolo dell'iniziativa.

A seguire, la cerimonia dei Custodi del Suolo 2025 ha premiato cinque protagonisti della tutela e della divulgazione del suolo: Claudio Zaccone, per la ricerca sul carbonio e la scienza del suolo; Paolo Pileri, per la divulgazione e la pianificazione territoriale sostenibile; Tessa Gelisio, per la sensibilizzazione ambientale rivolta al grande pubblico; Giuseppe Cilento, per una vita dedicata alla rigenerazione della terra; e la Re Soil Foundation, per il ruolo guida nelle strategie nazionali di rigenerazione del suolo. Così Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva: "Proteggere il suolo scatena un vero e proprio effetto farfalla. Innanzitutto si aumenta l'attività e la biodiversità microbiotica, si accresce la capacità del suolo di trattenere l'acqua e stoccare anidride carbonica. Inoltre, protegge dall'erosione. Può sembrare quindi un atto semplice e locale, salvare anche un solo metro quadrato di suolo fertile dalla cementificazione, ma i suoi effetti sono globali: aumenta la resilienza e il benessere del nostro pianeta, e quindi il nostro benessere che da esso dipende".

Il premio nasce con l'obiettivo di far crescere una comunità impegnata nella diffusione di buone pratiche e conoscenza, contribuendo alla creazione di un movimento culturale che rimetta la terra al centro delle scelte future. Vincenzo Michele Sellitto, direttore del Museo del Suolo, ha dichiarato: "Oggi tutti noi ci dedichiamo sempre di più a spiegare quanto sia importante il suolo, la sua funzionalità negli agroecosistemi e per il sostentamento dell'umanità. Potrebbe davvero esistere la civiltà senza un substrato vivo che la sostiene? Chi viene al museo fa un percorso, un viaggio, e il nostro obiettivo è trasmettere non solo la conoscenza, ma anche l'importanza di ciò che possiamo fare per proteggerlo. Un messaggio che non è solo per i bambini - sicuramente il museo li attira naturalmente - ma soprattutto per gli adulti che lavorano nel settore agricolo, i quali già domani, dopo aver visitato il museo, possono applicare una buona pratica per difendere il suolo".

Le celebrazioni della Giornata Mondiale del Suolo hanno rappresentato un momento prezioso per condividere conoscenze e valori con tutte le generazioni. Così Maria Rosaria Carfagna, Presidente della Fondazione MIdA: "Ci dedichiamo principalmente alla divulgazione nelle scuole perché pensiamo che gli studenti possano farsi portatori, per le future generazioni, di un messaggio molto importante: l'ambiente è parte integrante della nostra Costituzione. Mi riferisco all'articolo 9, recentemente riformato, che riconosce la tutela della biodiversità e del suolo, oltre alla protezione degli animali, come elemento fondamentale per preservare la salute delle prossime generazioni". Il weekend è poi proseguito con laboratori, visite gratuite al Museo del Suolo e lo spettacolo creativo di Giovanni Muciaccia, che domenica 7 dicembre ha coinvolto famiglie e giovani in attività di riciclo e fantasia.