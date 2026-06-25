Ambiente, con 'Look Up Clean Up' si pulisce e salva il mondo

Roma, 25 giu. (askanews) - Le buone abitudini rendono il Mondo un posto più pulito e migliore dove vivere. Questo il messaggio di Save The Planet con il progetto "Look Up Clean Up".

Flavio Baccichetto, Mirsha Riosa e Alessandro Mastrangelo, della società Enegan spiegano: "Che facciamo qui oggi? Finalmente siamo arrivati a Treviso, siamo felicissimi che siamo qui. Siamo orgogliosi di essere in Treviso. Per questo evento c'è stata grande accoglienza dei cittadini, delle associazioni, ci hanno dato una gran mano nell'organizzazione e direi di cominciare a render efficace quel che abbiamo organizzato".

Treviso, scelta tra le città in cui si vive meglio, è la terza tappa. Poi a Otranto in Luglio e a Bardonecchia in Agosto. Quindi il 19 settembre a Firenze. Ci sarà una manifestazione con tavole rotonde ed appuntamenti. Per un unico messaggio: la salvaguardia del Pianeta Terra.

Antonio Dotto, presidente del consiglio comunale di Treviso, aggiunge: "Questa iniziativa straordinaria che noi applaudiamo perché è necessario sensibilizzare proprio in piazza, ma soprattutto all'interno della città, sensibilizzare l'utilizzo dei cestini. E' una cosa molto semplice, ma vediamo che effettivamente i cestini distribuiti nella città non sono utilizzati. Troviamo le sigarette, le carte per terra".

Pulire una strada, un parco, è un gesto che insegna. E l'iniziativa, realizzata grazie al sostegno delle aziende Enegan e Neogreen lo testimonia.

"I volontari si possono muovere con serenità, tranquillità e in sicurezza. E nello stesso tempo possono essere di stimolo per noi cittadini trevigiani", continua Dotto.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del World Clean Up Day, l'appuntamento entrato nell'agenda delle Nazioni Unite che, ogni anno, porta in oltre 190 Paesi più di 139 milioni di persone nel mondo ad agire concretamente in nome della sostenibilità e del benessere del nostro pianeta.

"Ringraziamo tutti i partecipanti per aver collaborato con noi per un futuro più sostenibile perché insieme si può", spiegano ancora i manager Enegan con una battuta.

Volontari, associazioni, istituzioni, cittadini e ragazzi. Tutti insieme. Per il benessere di tutti. www.savetheplanet.green/cleanup