Ambiente, Castelli: rapporto tecnica e scelta politica centrale

Roma, 24 ott. (askanews) - "Remtech ha il merito di sovraintendere a quel rapporto tra tecnica e scelta politica che è centrale nel dibattito generale ma soprattutto è stato oggetto di contributi interessanti e significativi che sono l'alfabeto e la grammatica su cui la ricostruzione post sisma 2016 deve sempre confrontarsi. Ricostruire ma ricostruire meglio e quindi reclutare gli esiti della ricerca scientifica perchè al prossimo terremoto si sia pronti con un patrimonio immobiliare più solido e capace di evitare danni a uomini e cose".

E' quanto ha evidenziato il senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016, intervenuto in occasione centro dell'evento "Strategie ambientali e territoriali per costruire il futuro", promosso da RemTech e dal CNR-ITC presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

