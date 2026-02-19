ULTIME NOTIZIE 19 FEBBRAIO 2026

Ambiente, Berghinz (Alis): pronto intervento investimento cruciale

Roma, 19 feb. (askanews) - "Il pronto intervento ambientale è assolutamente cruciale, perché l'ambiente è la nostra risorsa più importante. Dobbiamo difenderlo e proteggerlo, ma mai in maniera ideologica. Serve farlo in maniera concreta, operativa e armonica con il sistema delle imprese, con il sistema economico e industriale del nostro Paese. È quindi necessario trovare un equilibrio e appunto un'armonia che sia normativa, operativa, realmente concreta al servizio delle imprese e di tutti gli italiani". Lo ha detto Nicolò Berghinz, responsabile Sviluppo, relazioni esterne e public affairs di Alis, a margine del convegno "Pronto Intervento Ambientale - Innovazione e futuro nella protezione dell'ambiente", organizzato alla Camera dall'Intergruppo parlamentare per lo Sviluppo Sostenibile.

"Importantissimo soffermarsi su queste tematiche, approfondirle e soprattutto trovare le soluzioni più adatte, affinché si possano risolvere i problemi principali di questo settore e soprattutto dare la possibilità alle imprese negli anni a venire di investire sempre di più in questo settore. Si parte dall'ambiente, dalla sua protezione per poi sviluppare e crescere sempre di più a livello di impresa", ha aggiunto.

"Alis è impegnata in prima linea in questo settore sin dal primo giorno. Non è un caso che nel nostro acronimo alla lettera 's' ci sia la parola sostenibilità. Sostenibilità in tutte le sue accezioni, economica, sociale, ma soprattutto ambientale, perché non c'è crescita e non c'è sviluppo senza protezione e prevenzione nei confronti del nostro ambiente circostante", ha concluso Berghinz.

CRONACA
10
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi