Ambiente, Belluso: educare studenti a protezione aree protette

Roma, 22 mag. (askanews) - "Questo premio è fondamentale perché il tema della sostenibilità, della protezione dell'ambiente, delle aree marine protette, dei parchi, oramai è diventato una conditio sine qua non per un'educazione fondamentale per gli studenti, per la cittadinanza, per i bambini in particolare. L'inclusività di questi parchi e delle aree protette è fondamentale perché all'interno di questi santuari, di questi scrigni di biodiversità devono poter accedere tutti". Così Rosella Belluso, segretario generale della Società Geografica Italiana, a margine della cerimonia di premiazione della XVII edizione di Obiettivo Terra, a Roma, a Palazzo Valentini.

"La società geografica - ha aggiunto - è un ente ambientalista riconosciuto ormai da tanti anni dal ministero che si batte continuamente su questi temi. Il concorso Obiettivo Terra che abbiamo fondato insieme alla Fondazione UniVerde - ha sottolineato - è un momento importantissimo dell'anno per sensibilizzare soprattutto i giovani alla protezione dell'ambiente e la fotografia rientra in quella che chiamiamo geografia visuale è fondamentale, perché tramite la fotografia si possono andare a riprendere situazioni di criticità o buone pratiche, e mostrarle". In tal senso, "dalle cattive pratiche puoi andare a migliorare l'ambiente, dalle buone pratiche puoi dire ho lavorato bene, sono andato nella giusta direzione".