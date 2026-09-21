Ambiente, a Firenze si conclude "Look Up Clean Up" di Save the Planet

Firenze, 21 set. (askanews) - Sesta e ultima tappa a Firenze per "Look Up Clean Up", la campagna nazionale promossa da Save the Planet con il sostegno di Enegan e Neogreen per diffondere le buone pratiche di salvaguardia ambientale. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si è tenuto un confronto tra esperti e istituzioni sui temi della sostenibilità e del turismo responsabile, seguito nel pomeriggio dall'attività dei volontari al Parco delle Cascine.

"Non solo serve un'attività di volontariato, ma -sottolinea Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet- serve anche un'attività di presa di coscienza, perché prendersi cura della città vuol dire sicuramente farsi parte attiva della sua pulizia, ma anche prevenire il degrado. Nel giorno prima del World Cleanup Day, la giornata mondiale di attivismo, che, tramite l'ONU, ha concesso il logo e il patrocinio a questa nostra iniziativa, vogliamo lanciare un messaggio forte, quello del colibrì: fare la propria parte aiuta a spegnere l'incendio del nostro pianeta".

La tappa fiorentina, realizzata anche grazie a Fondazione Destination Florence, Host Destination Partner dell'evento, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze.

"Io, come sindaca di Firenze, sto investendo tanto sia su tutta la parte della sostenibilità ambientale, col Piano del Verde, in cui abbiamo raddoppiato le risorse come Amministrazione comunale sia per piantare alberi, che per depavimentare e per altre azioni", afferma la sindaca di Firenze, Sara Funaro. "Abbiamo annunciato anche un progetto ambizioso con due strade alberate per quartiere che partirà e andrà avanti; ma dall'altra parte c'è il tema del rispetto del territorio. E qui ci sono tante persone che questo tema lo conoscono bene e accompagnano le città verso una sensibilizzazione collettiva", aggiunge Funaro.

A fare da cornice anche gli scatti del concorso fotografico promosso con la FIAF, esposti al Maggio Musicale. Si chiude così il tour che ha toccato anche Brisighella, Capo Peloro, Treviso, Otranto e Bardonecchia, mettendo al centro la tutela del territorio e la collaborazione tra cittadini e istituzioni.