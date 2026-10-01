Ambasciatore Usa nei Paesi Bassi: divergenze su Cpi, ma gestibili

Amsterdam, 1 ott. (askanews) - Joseph Popolo, ambasciatore degli Stati Uniti d'America nei Paesi Bassi, ha aperto la Brand USA Travel Week U.K. & Europe con un discorso che mescola calorosità transatlantica, dati economici e un chiaro avvertimento politico. Intervenendo lunedì 28 settembre ad Amsterdam, Popolo ha ribadito il ruolo strategico dell'Olanda per Washington, ma non ha nascosto le "differenze di principio" su temi sensibili come la Corte Penale Internazionale (ICC).

Popolo ha iniziato il suo intervento sottolineando i numeri che legano i due Paesi: "I Paesi Bassi sono il nostro quinto partner di esportazione e il sesto investitore straniero diretto negli Stati Uniti". Un dato che, secondo l'ambasciatore, molti americani ignorano, così come il ruolo di Schiphol, definito "il terzo aeroporto più grande d'Europa e un grande motore della connessione tra Stati Uniti ed Europa".

"Ci sono oltre 40 voli al giorno tra i due Paesi", ha aggiunto, ricordando che, al di là del turismo, gli olandesi sono "un grande partner NATO". Popolo, in carica dallo scorso ottobre, ha detto di aver "piacere di essere qui negli ultimi 11 mesi", citando anche un curioso primato storico: i primi due ambasciatori USA nei Paesi Bassi furono John Adams e John Quincy Adams, entrambi poi diventati presidenti. "Non sto dicendo che accadrà di nuovo, è improbabile", ha scherzato.

Il tono si è fatto più serio quando Popolo ha affrontato il tema della Corte Penale Internazionale, con sede all'Aia. "Potreste leggere qualcosa questa settimana sull'ICC, dove abbiamo una differenza di principio con gli olandesi" ha detto. "Le nostre aree di interesse si sovrappongono per il 90% del tempo, ma non siamo d'accordo su tutto". Poi ha spiegato: "Il mio lavoro come ambasciatore è capire come dissentire senza essere sgradevoli", ha detto, preannunciando che nella settimana avrebbe spiegato "la nostra risposta all'ICC".

Le tensioni tra Washington e l'Aia sulla Corte sono note: gli USA, che non hanno ratificato lo Statuto di Roma, hanno più volte minacciato sanzioni contro l'ICC, mentre il governo olandese difende l'indipendenza del tribunale.

"Amsterdam accoglie gli americani, ma attenzione alle bici", ha poi scherzato. In chiusura, Popolo ha invitato i delegati a "godersi Amsterdam e, se possibile, L'Aia, una delle città più belle del mondo". "È un luogo che accoglie gli americani, con alcuni dei migliori musei, hotel e ristoranti al mondo". Ma ha lanciato anche un avvertimento pratico: "Fate attenzione alle bici che arrivano da ogni direzione a 90 miglia all'ora. È una delle cose che temo di più. Non ho bodyguard per le bici".

"È un grande Paese. Sono molto, molto felice che siate qui", ha concluso, ringraziando Fred Dixon, presidente e Ceo di Brand USA, per l'invito.