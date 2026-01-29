Ambasciatore Usa: grande cooperazione con Italia per le Olimpiadi

Roma, 29 gen. (askanews) - In Italia arriverà il braccio investigativo dell'agenzia federale statunitense Ice che avrà compiti di intelligence, non di pattugliamento, né di controllo documenti. Si chiama Homeland Security Investigations (HSI) e "collabora da tempo a stretto contatto con partner nazionali e internazionali per tutelare la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica", come spiegato dall'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, Tilman J. Fertitta che sottolinea la grande cooperazione tra Italia e Stati Uniti per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

HSI si occupa di "attività criminali transfrontaliere, che spaziano dalle indagini sul traffico di esseri umani e di stupefacenti allo sfruttamento dei minori, dai reati finanziari alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, fino al recupero di opere d'arte e beni archeologici trafugati" ha detto Fertitta. "In occasione delle Olimpiadi, gli investigatori di HSI metteranno a disposizione la loro competenza fornendo informazioni di intelligence sulle minacce criminali transnazionali, con particolare attenzione ai reati informatici e alle minacce per la sicurezza nazionale. Il ruolo di HSI alle Olimpiadi sarà strettamente consultivo e basato sull'intelligence, senza alcun coinvolgimento in attività di pattugliamento o in attività operative. Tutte le operazioni di sicurezza resteranno di competenza delle autorità italiane" ha aggiunto, ringraziando poi il ministro dell'Interno Piantedosi per l'incontro avuto in questi giorni e "per la nota diramata dal suo Ministero, che ha chiarito l'importante lavoro in materia di sicurezza che sarà svolto dall'agenzia Homeland Security Investigations in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono grato per l'opportunità di collaborare su questo tema e non vedo l'ora di assistere ai Giochi e di condividere con i nostri amici italiani il successo delle Olimpiadi invernali".