ULTIME NOTIZIE 25 NOVEMBRE 2025

Ambasciatore Usa Fertitta: "Fantastici primi 6 mesi in Italia"

Milano, 25 nov. (askanews) - I "fantastici primi sei mesi in Italia" raccontati dallo stesso ambasciatore degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica Italiana, il texano Tilman J. Fertitta su Instagram. "Dal Quirinale a Palazzo Chigi, dalle visite con i nostri membri del servizio statunitense alle conversazioni con i leader della società civile italiana - scrive il diplomatico - in questo bellissimo paese, fino alla bellezza di Villa Taverna, che io e la mia famiglia siamo orgogliosi di chiamare casa, questo lavoro mi ispira ogni singolo giorno!".

