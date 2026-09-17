Ambasciatore Israele accusa Mamdani: incita proteste contro Netanyahu

Nazioni Unite (New Yor, 17 set. (askanews) - L'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite, Danny Danon, accusa il sindaco di New York, Zohran Mamdani, di incitare le persone a manifestare contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite la prossima settimana.

"Come tutti sapete, la Settimana di Alto Livello si avvicina rapidamente. La prossima settimana, il primo ministro Netanyahu si rivolgerà con orgoglio all'Assemblea Generale. Lo farà nonostante le minacce, l'istigazione e la retorica antisemita che abbiamo sentito dal sindaco di New York. Sapete, il sindaco dovrebbe garantire una settimana tranquilla e con meno problemi di traffico, ma sta facendo esattamente l'opposto: sta istigando, invitando le persone a manifestare contro il nostro primo ministro".

"Credo che lui abbia già istigato, avanzando l'assurda pretesa di poter o dover arrestare il primo ministro (Netanyahu, ndr). Se c'è qualcuno che dovrebbe essere arrestato, è il sindaco Mamdani, per aver istigato e per aver collaborato concretamente con i nemici degli Stati Uniti. Ha inviato i suoi funzionari a incontrare l'ambasciatore iraniano qui all'ONU. E spero che si renda conto delle proprie responsabilità: non quella di incitare le persone a manifestare, bensì quella di prendersi cura della città e di garantire che la prossima settimana trascorra in modo tranquillo e ordinato per le migliaia di persone che arriveranno da ogni parte del mondo per partecipare alla Settimana di alto livello dell'ONU".