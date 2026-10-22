Amazon, a Jesi il centro di distribuzione più grande d'Italia

Jesi, 22 ott. (askanews) - Un investimento da oltre 180 milioni di euro, 500 dipendenti già assunti a tempo indeterminato e l'obiettivo di raggiungere mille posti di lavoro entro tre anni. Amazon presenta il nuovo centro di distribuzione di Jesi, il più grande centro robotico d'Italia e il secondo in Europa, una struttura all'avanguardia in cui l'innovazione tecnologica è al servizio delle persone, migliorando sicurezza, qualità e accessibilità al lavoro: nella rete logistica di Amazon in Italia, le donne rappresentano infatti il 35% della forza lavoro, una percentuale di gran lunga superiore alla media nazionale per il settore dei trasporti e della logistica.

Le parole di Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon in Italia: "Per noi quello di Jesi è un centro di distribuzione molto importante, che impiegherà mille persone a tempo indeterminato nell'arco dei prossimi tre anni. Fa parte del nostro investimento nella regione Marche, dove siamo presenti già da diversi anni con il deposito di smistamento di Camerano. Abbiamo investito oltre 180 milioni di euro per la costruzione di questo sito e più in generale, abbiamo generato un impatto economico di 900 milioni sul territorio marchigiano. Il centro di Jesi è un insediamento destinato a generare importanti sviluppi economici e occupazionali, con nuove opportunità per l'indotto locale".

L'intervento di Lorenzo Barbo, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica: "Apriamo le porte del nostro magazzino di Jesi, un centro robotizzato ad alta tecnologia nato per servire i nostri clienti finali nelle Marche, ma non solo. Il nuovo centro, infatti, servirà anche i nostri seller e i venditori, che avranno dunque un punto di accesso agevolato al nostro network. L'obiettivo è quello di assumere mille persone a tempo indeterminato nei prossimi tre anni. Ad oggi, abbiamo raggiunto il primo traguardo che è quello di avere 500 persone a tempo indeterminato".

Un insediamento destinato a generare importanti sviluppi economici e occupazionali, con nuove opportunità per l'indotto locale. Un investimento accolto con grande soddisfazione dall'amministrazione comunale di Jesi, che considera l'arrivo di Amazon un'occasione di crescita, ricchezza e sviluppo per l'intero territorio.

L'intervento di Lorenzo Fiordelmondo, Sindaco di Jesi: "Ci siamo fatti trovare assolutamente pronti, in un percorso ampio su scala orizzontale dal punto di vista istituzionale e anche verticale, con tante competenze e professionalità. È un punto importante del nostro presente, che però guarda al futuro e raccoglie tanta competenza, tanto valore che viene dal passato e che segna un'intersezione decisiva, sia per il bene del futuro di questo territorio, ma anche per quello dell'intera regione".

Le parole di Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche: "Sicuramente un impatto importante che porta occupazione, porta sviluppo, dà centralità al territorio e recupera una visione, garantendo anche una possibilità di rilancio che noi vogliamo cogliere a pieno. In un momento in cui c'è un sistema manifatturiero che sta soffrendo una serie di condizioni internazionali quali l'impatto dell'energia e ad altri variabili che incidono profondamente, a cui speriamo che l'Europa quanto prima riesca a dare una risposta di natura e strutturale.".

Il centro di distribuzione Amazon di Jesi guarda al futuro, dove tecnologia, lavoro e sviluppo economico si incontrano con l'obiettivo di far crescere sempre di più il tessuto sociale di un'intera comunità.