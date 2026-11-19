Roma, 19 nov. (askanews) - Arte contemporanea, tecnologia e meraviglia si incontrano nella mostra "Amazing wonders - Immersive Experience" al Forte Trionfale, a Roma.

Dalla costellazione interattiva di particelle alle creazioni robotiche che prendono vita, l'esposizione si articola in 30 installazioni, di cui sei presentate in anteprima mondiale, firmate da 20 artisti dell'arte digitale e immersiva del panorama internazionale.

Federica Futura Patti è la curatrice. "Artisti internazionali sono state invitati appunto a rideclinare le proprie creazioni in una maniera specifica in dialogo con la natura e le architetture di questi luoghi - spiega - Protagonista letteralmente sarà il pubblico invitato a interagire a creare a partecipare all'esperienza in una maniera attiva con installazioni e con interazioni in cui appunto l'azione del pubblico diviene costitutiva e compositiva dell'opera".

Il filo conduttore è il rapporto tra naturale e artificiale e, in mezzo, tutto quello è umano.