Amanda Lear in versione suora, una clip dal film "La Sobrietà"

Roma, 27 apr. (askanews) - Una clip tratta dal film "La Sobrietà" con Amanda Lear nei panni di una suora. É tratta da "La Sobrietà", in arrivo in anteprima su Prime Video, diretto da Carlo Fenizi (Effetto Paradosso, Istmo); un film che, in una chiave tra mockumentary e commedia nera, accompagna lo spettatore dietro le quinte degli ambienti cinematografici, tra manie e debolezze dei suoi protagonisti.

Al centro della storia una nota actor coach e un fantasioso regista che decide di realizzare un documentario proprio per smascherarne il metodo d'insegnamento, molto famoso quanto manipolatorio. Nel cast, che si muove tra scenografie vivaci e atmosfere oniriche, in situazioni sopra le righe, Michele Venitucci, Eva Basteiro-Bertolì, Antonia San Juan (la Agrado di "Tutto su mia madre"), un'inedita Carmen Russo e il grande ritorno al cinema di Amanda Lear.