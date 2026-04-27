ULTIME NOTIZIE 27 APRILE 2026

Amanda Lear in versione suora, una clip dal film "La Sobrietà"

Roma, 27 apr. (askanews) - Una clip tratta dal film "La Sobrietà" con Amanda Lear nei panni di una suora. É tratta da "La Sobrietà", in arrivo in anteprima su Prime Video, diretto da Carlo Fenizi (Effetto Paradosso, Istmo); un film che, in una chiave tra mockumentary e commedia nera, accompagna lo spettatore dietro le quinte degli ambienti cinematografici, tra manie e debolezze dei suoi protagonisti.

Al centro della storia una nota actor coach e un fantasioso regista che decide di realizzare un documentario proprio per smascherarne il metodo d'insegnamento, molto famoso quanto manipolatorio. Nel cast, che si muove tra scenografie vivaci e atmosfere oniriche, in situazioni sopra le righe, Michele Venitucci, Eva Basteiro-Bertolì, Antonia San Juan (la Agrado di "Tutto su mia madre"), un'inedita Carmen Russo e il grande ritorno al cinema di Amanda Lear.

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