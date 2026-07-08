ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Altomonte: "IA e dati, svolta per la sanità"

Roma, 8 lug. (askanews) - La disponibilità di grandi quantità di dati sanitari e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale possono rappresentare una leva decisiva per trasformare il futuro della sanità. Delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e delle prospettive per l'innovazione nel settore delle life science ha parlato Carlo Altomonte, Professore di Economics dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, intervenuto all'incontro "Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale": "Noi abbiamo sistemi sanitari prevalentemente nazionali. L'Italia in particolare ha digitalizzato tutti questi dati con le cartelle sanitarie elettroniche e questo rappresenta una risorsa naturale, sulla quale i sistemi di intelligenza artificiale possono accelerare in maniera importantissima l'innovazione in ambito sanitario. Si tratta di un'occasione che non possiamo sprecare e che potrebbe rappresentare un punto di svolta importante per il settore sanitario italiano ed europeo".

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