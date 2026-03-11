ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Alpitour annuncia una policy contro la violenza sulle donne

Milano, 11 mar. (askanews) - In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, Alpitour SpA ha annunciato l'adozione della sua prima Policy aziendale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica e nei luoghi di lavoro, aspetto che la pone tra le prime realtà italiane, nonché l'unica nel settore del turismo, a dotarsi di uno strumento così strutturato. La nuova Policy, dal titolo "Uno sguardo oltre il silenzio" è sviluppata insieme a Valore D e in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila. "Non è solo una presa di posizione dell'azienda - ha spiegato ad askanews Francesca Grandi, Chief Human Resources Officer di Alpitour SpA - ma si tratta di rendersi conto che l'azienda può come organizzazione fare tanto nella lotta contro questo tema sociale che è gravissimo. Ovviamente i dati ci dicono che questi casi di violenza non sono minimamente in diminuzione, ed è un fenomeno molto nascosto che non si vede tante volte, se non è quando arriva al suo culmine".

La policy è un nuovo tassello del percorso D&I del Gruppo che nel 2025 ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere e che, negli ultimi mesi, ha ampliato il proprio impegno attraverso iniziative diffuse nelle sedi aziendali e nella rete di oltre 5.000 agenzie di viaggio. "La sfida principale è la continuità - ha aggiunto Grandi -. La continuità nel portare avanti un percorso che è nato già due anni fa e che è un percorso di parità di genere che non si racchiude in una mera certificazione o in un raggiungimento di un target, ma di un percorso di trasformazione culturale profonda. Il settore del turismo è notoriamente ad alta presenza femminile per cui non è neanche un elemento quantitativo, ma è un elemento di trasformazione portata da opportunità di equità di crescita professionale, leadership e benessere al lavoro".

In questa prospettiva la formazione gioca un ruolo centrale, insieme agli strumenti di Welfare messi a disposizione dei dipendenti. Il tutto senza rinunciare anche alla sviluppo digitale dell'azienda, che procede in parallelo con l'attenzione alla persona.

"Alpitour - ha detto Christian Catiello, Managing Director Organization di Alpitour SpA - sta continuando il suo percorso di trasformazione e siamo convinti che l'integrazione virtuosa tra capitale umano e nuove tecnologie sia un elemento fondamentale. Solo attraverso un giusto approccio all'innovazione e una competenza specifica sulle nuove tecnologie si può continuare questo percorso. In questo senso Alpitour continua a investire su progetti di formazione legati a una digitalizzazione spinta, all'utilizzo delle nuove tecnologie sempre più consapevole e competente, come l'intelligenza artificiale, la robotica, proprio per mettere al centro le persone che devono essere i trascinatori di questo cambiamento".

E per l'azienda l'obiettivo dichiarato è quello di garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti coloro che ne fanno parte, anche grazie all'attenzione ai luoghi e agli strumenti di lavoro.

