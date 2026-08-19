Almeno 9 morti in un incendio in un hotel a Calcutta in India

Calcutta (India), 19 ago. (askanews) - Almeno nove persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito a un incendio scoppiato mercoledì in un hotel a Calcutta nello stato indiano del Bengala Occidentale. Sei uomini, due donne e un bambino sono stati tratti in salvo e trasportati in ospedale.

Sul luogo del disastro sono arrivati alcuni ministri del governo del Bengala Occidentale. Gli inquirenti sospettano che la causa delle fiamme possa essere stata un condizionatore d'aria difettoso. "Ci sono persone che gestiscono attività commerciali con una sola licenza e un solo permesso antincendio per un singolo edificio, trasformandole in tre o quattro hotel con dormitori molto piccoli", ha dichiarato Agnimitra Paul, Ministro dello Sviluppo Urbano del Bengala Occidentale. "Chiunque gestisca tali strutture in quest'area deve chiuderle. Altrimenti, le chiuderemo noi stessi", ha aggiunto.