Almasri, Parodi (Anm): colpiti e amareggiati da parole Nordio

Milano, 15 ott. (askanews) - L'attacco sferrato dal ministro Carlo Nordio ai giudici del Tribunale dei ministri nell'ambito del caso Almasri "è una frase che sicuramente riteniamo inadatta al rispetto della funzione giurisdizionale merita in tutti i casi. Siamo rimasti colpiti e amareggiati da questa espressione, però è anche vero che noi dobbiamo continuare il nostro lavoro con serenità". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, rispondendo - a margine di un convegno in corso a Milano su sovraffollamento delle carceri e dignità dei detenuti - a una domanda sulla proposta avanzata da alcuni componenti togati del Csm di avviare una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Ministri di Roma a seguito delle dichiarazioni rese dal Ministro della Giustizia sul cosiddetto caso Almasri.

"Sappiamo di essere oggetto di queste affermazioni - ha proseguito - ma questo non ci fa demordere da quelli che sono i nostri obiettivi e dal nostro rispetto istituzionale".

