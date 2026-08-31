Alluvioni Nepal e Tibet, oltre 900 le vittime, quasi 5.000 i dispersi

Nuwakot, 31 ago. (askanews) - Fango, edifici danneggiati e strade invase dai detriti a Nuwakot, in Nepal, sei giorni dopo le alluvioni che hanno devastato le zone al confine con il Tibet.

In Nepal il bilancio è salito ad almeno 903 morti e 4.247 dispersi. Tra loro ci sono anche 592 stranieri e centinaia di lavoratori impiegati nei progetti idroelettrici lungo il fiume Trishuli.

In Tibet, secondo i media di Stato cinesi, le vittime sono almeno 16 e i dispersi 546. Le autorità hanno perso i contatti con 261 cittadini stranieri provenienti da 23 Paesi.

Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato che Pechino sta compiendo "ogni sforzo" per ritrovare i dispersi. Il bilancio complessivo della catastrofe sale così ad almeno 919 morti e 4.793 persone ancora disperse.