Alluvione Toscana, Giani: "Spero presto nomina di un commissario"

Firenze, 16 feb. (askanews) - "La cosa che io vorrei accelerare è sul piano dei lavori. Noi, col sottoscritto commissario abbiamo presentato a Roma la lista dei lavori per quei 131 milioni stanziati dal Governo nel settembre scorso". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, in conferenza stampa, parlando dei danni provocati dalle alluvioni in Toscana nel 2023 e dei conseguenti lavori di ricostruzione.

"Avevamo concordato, dopo una sorta di navetta fra quelli che noi avevamo richiesto e quelli che ci aveva rimandato indietro lo Stato, 367 interventi, che possono partire ma se viene nominato il commissario per la ricostruzione. Io come commissario per l'emergenza ho finito il mio ruolo il 31 dicembre 2025. Questi lavori avrebbero un'efficacia molto più diretta. Molti di questi sono gestiti dalla Regione ma eseguiti dai Comuni, di Consorzi di Bonifica, dal Genico Civile, quindi io spero che possa avvenire al più presto -ha concluso Giani- la decisione della nomina da parte del Governo del Commissario per la ricostruzione".