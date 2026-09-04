Alluvione in Nepal: due operai tratti in salvo da una galleria

Rasuwa, (Nepal), 4 set. (askanews) - Gioia e incredulità, le squadre di soccorso dell'esercito nepalese sono riuscite a salvare due operai rimasti intrappolati in una galleria dopo la catastrofica alluvione in Nepal del 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi, coadiuvati da esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud, hanno lavorato instancabilmente per tutta la settimana scorsa per liberare numerose gallerie sepolte dall'alluvione, in diversi cantieri di centrali idroelettriche e dighe.

Si è però aggravato ulteriormente a 1.301 morti il bilancio provvisorio delle vittime nel disastro provocato dal collasso di un ghiacciaio himalayano al confine con il Tibet cinese. Il numero dei feriti resta fermo a 301, ma non ci sono dati precisi.

Più di 5000 persone risultano ancora disperse, tra cui circa 900 lavoratori impegnati in progetti idroelettrici e 583 cittadini stranieri.