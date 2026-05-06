ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Alluvione E-R, Sogesid: 136 cantieri in programma, 78 entro agosto

Bologna, 6 mag. (askanews) - "Abbiamo un programma di 136 cantieri in corso. Di questi è previsto che 100 partiranno operativamente tra settembre e ottobre, e i primi 78 già entro il mese di agosto". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Sogesid Errico Stravato al convegno sulla ricostruzione organizzato in Regione Emilia-Romagna da RemTech e Ansfisa.

"Siamo in una fase importante e anche critica, se vogliamo, perché è la fase di attivazione dei cantieri - ha spiegato Stravato -. L'apertura dei cantieri significa temi di esproprio, temi di accesso alle aree, ma questo lo stiamo affrontando di concerto con i Comuni e con la Regione, in maniera da accelerare tutti questi passaggi. La pianificazione è completa, lo stato di attuazione è definito, è una questione di tempi, ci possono essere sfasamenti di un mese prima o un mese dopo".

"Il lavoro che si sta facendo è veramente di squadra con il commissario, con la Regione, con i Comuni - ha concluso l'ad di Sogesid -. Lo spirito è che chi ha la possibilità faccia un passo avanti per risolvere il problema".

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