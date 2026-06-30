ULTIME NOTIZIE 30 GIUGNO 2026

All'Università Bari ventinovesima edizione del Magna Grecia Awards

Bari, 30 giu. (askanews) - L'Aula Magna "Aldo Cossu" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha ospitato la cerimonia di Gala della ventinovesima edizione del Magna Grecia Awards, per la prima volta co-organizzata con l'Ateneo. Il tema di questa edizione è stato "Senza Fine", omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli: la cultura non si esaurisce, il merito non ha scadenza, la memoria non smette di produrre significato. Tra protagonisti che hanno ricevuto il Premio Eccellenza Franco Salvatore Giovanni Grasso, Francesco Pannofino e Lina Sastri e tanti altri esponenti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del giornalismo come Nicola Graziano e Camilla Ardenzi e tanti altri.

I venti riconoscimenti sono stati deliberati dal Comitato Scientifico Nazionale. La sinergia tra l'Università degli Studi di Bari e il Magna Grecia Awards ha rappresentato un momento di apertura concreta dell'Ateneo alla città.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi