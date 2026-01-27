Allianz Trade: metà dei crediti commerciali esposta a rischio elevato

Milano, 27 gen. (askanews) - Allianz Trade ha pubblicato la quarta edizione del Collection Complexity Score and Rating, che offre una valutazione di quanto sia complesso per le aziende recuperare le fatture non pagate in 52 Paesi che rappresentano il 90% del PIL e degli scambi commerciali globali. Secondo il gruppo leader mondiale nell'assicurazione del credito commerciale, la difficoltà globale nel recuperare un credito si colloca a un livello definito "significativo", con un punteggio di 47,2 su 100.

In Italia in particolare il recupero dei crediti presenta un livello di complessità con uno score di 46/100, trainato soprattutto da criticità nei comportamenti di pagamento e da tempi e costi delle procedure giudiziarie, nonostante un quadro normativo relativamente rigoroso sui ritardi di pagamento, rispetto agli standard UE. In sintesi, fare credito in Italia richiede selettività, monitoraggio costante della controparte e una gestione proattiva del credito, privilegiando accordi bonari e strumenti di prevenzione, con il contenzioso come ultima risorsa.

Guardando ai top 20 mercati di destinazione dell'export italiano, i Paesi ai quali guardare con maggiore attenzione, dove risulta più complicato recuperare un credito, sono Cina (66/100), Slovacchia (59/100), India (57/100), Stati Uniti (56/100) e Repubblica Ceca (53/100).

A livello globale dal report emerge anche che una quota minore di Paesi rientra ora nelle categorie "Molto Alto" e "Alto" rispetto al 2022, mentre, è aumentata la quota delle categorie "Significativo" e "Moderato". Tuttavia, con le insolvenze aziendali che restano elevate a livello globale e una situazione internazionale instabile, la riscossione dei crediti è destinata a diventare sempre più complessa per le imprese, in particolare per gli esportatori. Infatti si stima che il 48% dei crediti commerciali internazionali si trovi in Paesi con una complessità di riscossione "Alta" e "Molto Alta". Allianz Trade ha rilevato che Germania, Paesi Bassi e Portogallo, seppure con tempistiche diverse, sono i tre Paesi in cui è più semplice recuperare crediti internazionali, mentre, Arabia Saudita, Messico ed Emirati Arabi Uniti restano i mercati più difficili.