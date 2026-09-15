Allianz Trade lancia una nuova assicurazione sulle frodi aziendali

Milano, 15 set. (askanews) - Allianz Trade ha annunciato il lancio in Italia della nuova linea di business dedicata all'assicurazione sulle frodi aziendali. La soluzione è pensata per proteggere le aziende dalle perdite finanziarie derivanti da infedeltà dei dipendenti, truffe, atti fraudolenti e furto d'identità. Un prodotto specialistico che vuole contribuire a rafforzare il sistema di controllo del rischio aziendale, integrandosi con le altre soluzioni a supporto della continuità operativa e dello sviluppo del business.

Contestualmente, Allianz Trade ha anche annunciato la nomina di Riccardo Caputo a Head of Fidelity MMEA: sarà responsabile dello sviluppo e della crescita del ramo sulle frodi aziendali in Italia e nell'intera regione del Mediterraneo del Medio Oriente e dell'Africa. La nuova linea di business - spiegano da Allianz Trade - nasce in risposta a uno scenario caratterizzato da un incremento delle frodi aziendali, sempre più sofisticate e favorite dalla digitalizzazione dei processi, dall'evoluzione delle tecniche di social engineering e dalla diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale. Allianz Trade ha gestito nel solo 2025 oltre 3.000 sinistri per frode aziendale. Secondo studi specializzati le aziende perdono mediamente il 5% del fatturato annuo a causa di attività fraudolente. La nuova soluzione di Allianz Trade offre quindi una copertura completa contro le perdite finanziarie derivanti da frodi interne ed esterne, integrandosi in modo complementare all'assicurazione del credito commerciale. La soluzione protegge le aziende lungo l'intero ciclo operativo, contribuendo a rafforzarne la stabilità finanziaria, la continuità operativa e la capacità di crescita.