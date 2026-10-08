All'Esquilino Romadiffusa, tra luoghi storici e contenuti contemporanei

Roma, 8 ott. (askanews) - Arriva nel quartiere Esquilino il 10 e l'11 ottobre la quinta edizione di Romadiffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città per far scoprire e mettere in rete luoghi e realtà che non hanno ceduto a processi di standardizzazione e rischiano di scomparire, come botteghe artigiane, librerie, studi d'artista, biblioteche, musei, palazzi storici, ma anche cortili nascosti, bar e osterie storiche, spazi creativi, gallerie. Si realizza così una sorta di rete tra luoghi storici della città e contenuti contemporanei, inediti, originali.

Anche in questa edizione Romadiffusa coinvolge artisti, musicisti, performer e designer nella creazione di contenuti site-specific. Ora per due giorni, nel quartiere più multiculturale della città, Piazza Vittorio ospiterà musica, talk e performance, l'Accademia Costume & Moda la videoproiezione di R di Martino e un'installazione site-specific di Numero Cromatico, il Nuovo Mercato Esquilino gli interventi di otto artisti tra cui Fiamma Montezemolo, Wu Ming 2 e Lorenzo Teodonio, Lulù Nuti e Andreco.

Romadiffusa è stata creata nel 2021 da Sara D'Agati con Maddalena Salerno, ha un team tutto al femminile, e sta mappando l'intera città, di cui vuole far emergere una nuova narrazione. D'Agati ha spiegato: "Quello che noi vogliamo raccontare sono gli aspetti contemporanei e vibranti e lo facciamo tramite la messa in rete di tutte quelle che sono le competenze culturali contemporanee del territorio, quindi dagli studi d'artista alle botteghe artigiane, agli artist run spaces. Anche una modalità di fruizione diversa della cultura, nel senso che noi poi quello che andiamo a fare durante il festival è utilizzare il territorio come un palcoscenico diffuso. Cerchiamo di contrastare questo trend dei luoghi tutti uguali, che si chiamano allo stesso modo, che non restituiscono quella che è l'identità della città".