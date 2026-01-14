ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

Allergene Alert, il mini-laboratorio che rende sicuro il cibo

Milano, 14 gen. (askanews) - Si chiama Allergene Alert la tecnologia che offre un aiuto concreto per chi soffre di allergie. Si tratta di un mini laboratorio portatile, di dimensioni contenute, per analizzare rapidamente il cibo e verificare se contenga glutine o latte e i suoi derivati.

"La tecnologia è un mini laboratorio, dove miniaturizziamo e automatizziamo tutti i passaggi che da laboratorio per metterlo a a disposizione di consumatori e ristoranti per testare il cibo e verificare se c'è glutine, latte, arachidi, frutta a guscio nel piatto", ha spiegato Benedicte Astier, ceo e fondatrice della startup francese che ha sviluppato la tecnologia.

"Apri il dispositivo, prendi il cucchiaio, prendi un campione dal piatto, inserisci la cartuccia, che è monouso - ha spiegato Astier - Qui dentro, hai tutto il mini laboratorio, tutti i reagenti. E inserisci il dispositivo, inizia il test e in due minuti, viene rilevato o meno glutine o viene rilevato o meno il latte".

Il mini laboratorio Allergene Alert è stato presentato al Ces 2026, la fiera delle tecnologia e dell'innovazione di Las Vegas.

