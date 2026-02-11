ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Alle Olimpiadi è Curling mania: tutti in fila per "lanciare la stone"

Milano, 11 feb. (askanews) - Tutti in fila per lanciare la "stone". Il curling è una delle discipline che ha conquistato il cuore dei tifosi in queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Qui alla Fan Zone al Castello Sforzesco tantissimi si mettono in coda per fare un tentativo, anche senza pista di ghiaccio.

"È simpatico, sul ghiaccio sarà tutta un'altra cosa, non le conosco le regole", racconta una visitatrice subito dopo aver provato un lancio.

Anche i volontari confermano la grande partecipazione. "Ogni giorno ci sono file lunghissime, ma regolari quindi la gente riesce sempre a giocare", spiega una volontaria. "Quest'anno ha avuto molto successo, c'è tanta gente interessata e tanta gente è anche molto brava", ha aggiunto.

