All'AWS re:Invent di Las Vegas le nuove frontiere dell'AI

La Vegas (Nevada), 2 dic. (askanews) - All'AWS re:Invent di Las Vegas, Amazon web services apre una finestra sul futuro di intelligenza artificiale e cloud, annunciando le novità in arrivo: un'occasione per la piattaforma di servizi cloud per mostrare quanto innovazioni come l'agentic Ai stiano davvero rivoluzionando i processi quotidiani nelle imprese.

Cosa aspettarsi dall'evento tech (in scena dal 1 al 5 dicembre) lo racconta Julien Lepine Director of Solutions Architecture per AWS Francia. "È una delle più grandi conferenze tecnologiche al mondo con più di 50.000 persone a Las Vegas e centinaia di migliaia di altri in streaming - spiega - Questa settimana presentiamo molte tecnologie relative al cloud e all'intelligenza artificiale: tutto quello che riguarda sicurezza, affidabilità, sostenibilità e sovranità digitale, ma anche molti annunci sull'intelligenza artificiale generativa e l'agentic Ai, la nuova frontiera verso cui stiamo lavorando".

La sfida è tradurre la corsa all'Ai in progetti concreti, efficienti e risolutivi. Fra i focus, dice Lepine, c'è "come sviluppare l'intelligenza artificiale e usarla nelle applicazioni di uso quotidiano delle aziende: architetture cloud, come migrare le infrastrutture in modo sicuro e rapido e al miglior costo. Si parlerà di tutte le tecnologie applicate a problemi aziendali molto specifici".

