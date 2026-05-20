All'asta i cimeli di Chandler, ci sono anche i copioni di "Friends"

Beverly Hills (California) 20 mag. (askanews) - Copioni originali di "Friends", lettere di Jennifer Aniston, oggetti di scena, album con il cast, costumi e accessori. Circa 130 pezzi, decine di effetti personali di Matthew Perry, il Chandler Bing della serie tv, scomparso a 54 anni nel 2023, dopo una lunga lotta contro le dipendenze da sostanze, andranno all'asta il 5 giugno presso l'Heritage Auctions a Dallas e online.

Tra pattini da hockey, opere di Banksy e foto, il ricavato delle vendite andrà alla Matthew Perry Foundation, ente che si occupa di ricerca e recupero dalle tossicodipendenze. Prima però i cimeli sono stati esposti per i fan a Beverly Hills.