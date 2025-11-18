ULTIME NOTIZIE 18 NOVEMBRE 2025

All'asta da Christie's Enigma e la prima calcolatrice di Pascal

Milano, 18 nov. (askanews) - In due aste separate, Christie's metterà in vendita uno degli otto esemplari conosciuti della prima calcolatrice al mondo, inventata e realizzata da Blaise Pascal nel XVII secolo, nonché la famosa macchina per la crittografia dei messaggi utilizzata dall'esercito tedesco, Enigma.

La cosiddetta "Pascaline" venne inventata dal filosofo e matematico francese quando aveva poco più di 20 anni, spiega Adrien Legendre.

"È la prima macchina calcolatrice meccanica, risale a un periodo fra il 1642 e il 1645. In realtà, Pascal costruì questa macchina per aiutare suo padre, che era esattore delle tasse nella regione della Normandia. Pensò che avrebbe potuto dargli una mano con i calcoli inventando questa macchina calcolatrice".

Degli 8 esemplari al mondo questo è l'unico in mano a un privato e acquistabile, gli altri sono conservati tutti nei musei. Valore stimato fra i 2 e i 3 milioni di euro.

Un pezzo unico, a differenza di Enigma che venne costruita in migliaia di esemplari per distribuirla durante il nazismo lungo tutto il fronte ai soldati tedeschi per criptare e decriptare i messaggi. La inventò un ingegnere nel 1920.

"È un pezzo di storia ed è anche un oggetto scientifico. Ciò che affascina davvero i nostri clienti è la crittografia in sé, più che la storia, che in realtà è piuttosto controversa".

ESTERI
14
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi