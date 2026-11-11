ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Allarmi scuole, Valditara: 312 istituti coinvolti, nessun pericolo

Bruxelles, 11 nov. (askanews) - Sono 312 le scuole coinvolte dagli allarmi bomba che hanno riguardato tutta Italia, in particolare Roma, ma anche Milano e l'hinterland. Lo ha confermato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, parlando da Bruxelles a margine dei lavori del Parlamento europeo. "Voglio lanciare un messaggio rassicurante perché allo stato non vi è alcun pericolo. No a panico o quant'altro, non sarebbe assolutamente motivato", ha detto.

"Il ripetersi di situazioni di questo tipo", ha aggiunto, citando gli allarmi che nelle scorse settimane hanno coinvolto voli in Europa, gli ospedali e anche le scuole, "conferma la bontà della scelta del governo di investire risorse nella difesa informatica".

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