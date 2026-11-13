ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Allarmi scuole, Schlein: pronti a collaborare ma no deleghe in bianco

Forlì, 13 nov. (askanews) - "Siamo disponibili a collaborare, ma non a deleghe in bianco per i provvedimenti che il governo deciderà di assumere". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del Festival dell'economia sociale a Forlì, rispondendo a una domanda sugli attacchi cyber e sul confronto tra governo e opposizioni.

"Ieri abbiamo detto: bene il confronto, ma deve proseguire nelle sedi opportune perché non ci sono state presentate delle proposte concrete - ha aggiunto la segretaria -. Naturalmente siamo disponibili a collaborare come opposizioni responsabili davanti a rischi che hanno preoccupato enormemente le famiglie. Nelle sedi opportune, Parlamento e Copasir, saremo disponibili a guardare nel merito ogni proposta di avanzamento".

"Noi abbiamo portato alcuni elementi di riflessione - ha proseguito Schlein -. Uno è la necessità di avere protocolli adeguati a questi rischi, non soltanto nelle scuole, ma anche in altre infrastrutture fondamentali, critiche, pensiamo agli ospedali. Abbiamo chiesto di migliorare il raccordo tra le varie strutture che hanno competenze sulla cybersicurezza. Abbiamo chiesto di invertire i tagli che sono stati fatti sui fondi alla strategia per la cybersicurezza e anzi di spostare delle risorse dai sistemi d'arma verso investimenti in cybersicurezza. Credo che il confronto proseguirà".

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